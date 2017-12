”Vi behöver bli grisigare”

Foto: Bo Åkesson

Alingsås är sista hindret innan ett längre uppehåll.

För HIF Karlskrona kommer vilan lägligt.

Men först ska laget försöka bryta sin tolv matchers långa förlustsvit.

En sista omgång återstår innan handbollsligan tar spelledigt, för tabelljumbon HIF Karlskronas del är sista uppgiften en av de svåraste. Laget möter nämligen Alingsås på bortaplan.

– Det skulle betyda så oerhört mycket för hela gruppen om vi hade kunnat ta två poäng, säger Nicklas Grundsten.

Första halvan av säsongen är en match i från att vara över. För HIF Karlskronas del har höstsäsongen varit ett enda stort mörker. Laget ligger sist och har spelat tolv matcher i rad utan att vinna.

– Vi har gjort för många enkla fel både i försvaret och i anfallsspelet. I en serie som denna har man inte råd med det. Det finns stunder i matcher då vi har varit mycket bättre än motståndarna, men sen kommer dippen och då straffas vi alldeles för hårt.

Hur vänder man en sån här trend?

– Min tro är att det inte finns någon annan väg än att träna hårt. Vi måste jobba hårdare, bli ännu mer grisiga för att kunna vända detta.

Uppehållet kommer ganska lägligt för HIF Karlskrona som har haft stora skadebekymmer under säsongen. Nu kommer chansen att samla kraft och läka sår.

– Det är få träningar i höst där alla spelare har varit tillgängliga. Jag vill inte bara skylla på det, men självklart påverkar det spelet. Det är viktigt att kunna träna ihop.

HIF kommer till matchen mot Alingsås efter dubbla förluster mot Hammarby. Som så många gånger förr fanns det positiva delar i matcherna, men ett par långa dippar förstörde Karlskronalagets poängchanser.

– Vi släpper in för mycket mål nu senast. Det är svårt att vinna när man släpper in 30 mål, men om vi ska leta något positivt från matcherna mot Hammarby så är det att vi är mycket närmre dem än vad vi har varit. Trots att vi ligger under ganska stort senast så kämpar vi in i det sista.

Hur vill du se HIF spela mot Alingsås?

– Precis så som vi gjorde i slutet mot Hammarby, det gäller att vi krigar för varandra och att vi alla hittar en maxprestation, det hoppas jag att vi kan göra mot Alingsås.