Hörvikens IF gick till final

Foto: Emil Langvad/TT

Nya division 3-laget Hörvikens IF gick hela vägen till final i Bromöllas 7-mannaturnering, men väl där blev Nosaby en övermäktig motståndare.

Hörvikens IF, Sölvesborgs GIF och Mjällby AIF hade via gruppspel kvalat in till slutspelet i Bromöllas nya inomhushall.

I kvartsfinalerna besegrade Hörviken IFK Hässleholm med 2–1. Sölvesborg vann mot Kristianstad FC med 2–1 medan ett ungdomligt Mjällby AIF föll mot Bromölla med 0–2.

I den ena semifinalen möttes Hörviken och Sölvesborg. Här vann Hörviken i med 2–1 efter förlängning.

I finalen möttes Hörviken och Nosaby. Här vann Nosaby till slut med 2–1. Hörvikens mål gjordes av nyförvärvet Samir Blekic.