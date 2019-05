Utryckning till villabrand i natt

Foto: Lars Ohlsson

Tidigt på onsdagsmorgonen fick räddningstjänst och ambulans rycka ut till en villabrand i Jockarp utanför Sölvesborg.

Larmet kom in vid 04-tiden. Enligt räddningstjänsten var branden fullt utvecklad men strax före klockan 06 uppgav man att läget var under kontroll. Man kommer dock vara kvar på platsen under någon timme till för att kontrollera så att branden inte spridit sig i byggnadens konstruktion.

Ett par rum i huset ska förstörts.

En person ska ha befunnit sig i bostaden när branden startade, uppger räddningstjänsten. Enligt polisen kontrollerades personen av ambulansen, men behövde ej följa med till sjukhus.