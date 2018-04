Foto: Dan Isaac Wallin

Ebbot - tidigare frontfigur i Union Carbide och The Soundtrack of our lives, och känd från Så mycket bättre – blir årets finalakt på Killebom. Han spelar på Stortorget sent på kvällen lördagen den 7 juli, enligt ett pressmeddelande. Ebbot spelar även på Hasslöfestivalen.

Andra artister som är klara för Killebom är Sean Banan, Larz-Kristerz, Pernilla Andersson samt Samir och Viktor.

Texten uppdateras.