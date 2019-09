Fokus på Blekinge i söndagens Parlamentet

Foto: TV4

På söndag riktar det populära tv-programmet ”Parlamentet” sitt fokus mot Blekinge. Förutom att debattera Sölvesborgs nya flaggpolicy och besöka Listerlandet gör även Sven Melander debut som politiker.

Söndagens avsnitt av det flerfaldigt prisade humorprogrammet Parlamentet på TV4 har anknytning till Blekinge. På många sätt. Inte helt oväntat tar man upp den högst aktuella, och mycket omdiskuterade, flaggpolicyn i Sölvesborg.

– Vi är ett veckoaktuellt humorprogram och försöker ta upp ämnen som engagerar. Förra veckan pratade vi om kaoset i brittiska parlamentet. Denna vecka om Sölvesborgs kommunhus. Same same but different, säger Benjamin Thuresson, producent för Parlamentet.

Den som inte har hängt med i debatten den senaste veckan får en snabb genomgång, på listerländska.

Varför på listerländska?

– Vill man ha bra svar ska man fråga en listerlänning. De har svar på allt. Jag tror de har listat ut meningen med livet. Synd bara att man inte fattar vad de säger, säger Benjamin Thuresson.

Se klippet om Sölvesborg här:

Du är ju själv bördig från Jämshög, några tankar kring det som händer i Sölvesborg?

– Det verkar hända mycket i Sölvesborgs kommunhus och jag är glad att vi lever i ett land där vi får skoja om det, och göra program som Parlamentet.

– Sen har jag förstått att det planeras för en sjuhelsikes prideparad nästa år. Så kanske prideflaggesnacket bara är smart ekonomisk politik. De förbjöd en prideflagga och fick ett helt pridetåg istället. Utan att spendera en krona.

Ytterligare en koppling till Blekinge står Sven Melander för. På söndag gör nämligen Svängstas kändaste kändis debut som politiker i det blå partiet. Och han gör det bra enligt Benjamin Thuresson:

– Han ställde ner skåpet med bravur. Även Ahmed Berhan gör en lysande debut i detta avsnittet. Jag tror att både han och Sven hade roligt. Jag vet att studiopubliken hade roligt, och jag kan garantera att jag hade det. Ni får titta på söndag och avgöra själva.

Programmet visas i TV4 på söndag kväll, klockan 20.00.