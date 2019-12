Med anledning av en broreparation i Bräkne-Hoby är det från och med klockan 18 ”mycket stor påverkan” på trafiken mellan trafikplats Bräkne-Hoby (55) och trafikplats Ronneby V (56) på E22, i riktning mot Kalmar. Det meddelar Trafikverket. Trafiken leds om via orange vägvisning via väg 620. Arbetet beräknas vara klar klockan 06 under tisdagsmorgonen.