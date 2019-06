Omfattande datorstölder på företag

När en städerska anlände på torsdagsmorgonen upptäcktes att företaget länsats på bortåt 30 ”värdefulla” datorer.

Inbrottet på företaget på Västra Storgatan upptäcktes på torsdagsmorgonen vid sextiden. Någon timme senare polisanmäldes att samtliga datorer – omkring 20–30 stycken – stulits. En eller flera okända gärningsmän ska under kväll eller natt ha krossat ett fönster på företaget och tagit sig in. Polisen kommer nu att göra en brottsplatsundersökning kommer att genomföras. Brottet ska ha skett någon gång under kvällen eller natten.

– Den siste i personalen gick hem vid 18-tiden. En städerska upptäckte sedan inbrottet vid sextiden på morgonen, säger Evelina Olsson vid polisens ledningscentral till BLT vid niotiden.

De stulna datorerna betecknas som ”värdefulla”.

– Företaget har larm, men av okänd anledning har det ej utlösts. Det finns spår på platsen, och brottsplatsundersökare ska dit.

