SVT visar nya examensfilmer

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

SVT visar examensfilmer från fem filmstudenter vid Stockholms konstnärliga högskola i vår. Under fem onsdagar i rad, med start den 29 maj, visas filmerna gjorda av studenterna som tog examen 2018.

Först ut är Jonatan Etzler "Get ready with me" med Shanti Roney i huvudrollen, en film som i fjol vann det främsta priset i sin kategori på den årliga galan Student Academy Awards.

Övriga filmer som visas är Yana Martsynkevychs "Lost in Kyiv", Johan Rosells "Banana pancake trail", David Ullgrens "Miss Inga issues" och Edvina Koda Saanders "Flockdjur", enligt ett pressmeddelande från högskolan.