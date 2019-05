St Louis kopplar grepp om finalplatsen

Foto: Josie Lepe/AP/TT

Oskar Sundqvist inledde St Louis målfest när San Jose besegrades med 5–0 på bortaplan i det femte semifinalmötet i NHL-ishockeyn.

San Joses svenske back Erik Karlsson satt större delen av matchen på bänken och verkade åter plågas av en ljumskskada.

Med knappt sex minuter spelade fångade Oskar Sundqvist en felpassning av Erik Karlsson och satte St Louis, och matchens, första mål.

Erik Karlsson, som under stora delar av säsongen har dragits med en ljumskskada, spelade bara ett par minuter in i andra perioden. Sedan syntes han grimasera från bänken, eventuellt på grund av ljumsken igen, och under tredje perioden var han inte ens kvar i avbytarbåset.

Hattrick av Schwartz

I början av andra perioden utökade St Louis ledningen, först genom Jaden Schwartz och sedan genom en straff av Vladimir Tarasenko.

Och just för Schwartz var matchen en fullträff. I början av tredje perioden satte han 4–0 och sedan även 5–0, vilket innebär hattrick, Schwartz andra under Stanley Cup. Det första kom i match sex mot Winnipeg under åttondelsfinalsomgången.

St Louis-målvakten Jordan Binnington, som höll nollan för första gången i Stanley Cup, hyllar laginsatsen. Alla jobbade hemåt bra och spelade disciplinerat, säger han till journalister efter matchen.

– Det var verkligen en bra match för hela laget. Försvarsspelarna gjorde att bra jobb med att rensa bort puckarna.

Steen tittar framåt

Även St Louis Alexander Steen berömmer laginsatsen.

– För oss är det viktigaste att vi spelar vår sorts ishockey. Att vi spelar det spel som vi vill. En del matcher har vi halkat ifrån det lite men snabbt kommit tillbaka på banan. I kväll tycker jag att vi spelade bra genom hela matchen. Och självklart spelade Binnington riktigt bra för oss, säger Steen enligt lagets .

– Vi spelade bra i kväll. Men det är historia nu och vi måste titta framåt och förbereda oss för nästa match.

St Louis leder semifinalserien med 3–2 i matcher, och kan avgöra på hemmais natten mot onsdag, svensk tid.