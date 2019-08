Självsäker Zara Larsson bjöd på världshits

Foto: ADAM IHSE / TT

Det är för en artist – av Zara Larssons kaliber – lite glest framför Flamingoscenen på Way out West minuterna innan spelningen börjar.

Publiken består av tjejer som ser ut att precis ha lämnat tonåren - och faktiskt några av deras mammor, även om dessa är i minoritet på festivalen. Men det fylls på när folk lyckas slita sig från öltältet och förstår att det är dags.

Jublet stiger när introt till ”Symphony” hörs och Zara Larsson äntrar scenen iklädd en ljuslila kreation med fjädrar på ärmarna som påminner om något Wonder Woman skulle kunna ha haft på sig om hon bestämt sig för att sadla om till ett internationellt stjärnskott.

Publiken är genast med på noterna och sjunger med i texten samtidigt som Zara Larsson uppmanar alla att klappa händerna.

Dansar som en världsstjärna

På den gigantiska scenen ser hon liten ut, men Zara Larsson och hennes vitklädda dansare rör sig som att de stod på ett podium på en gigantisk världsarena. Inte ett steg i koreografin är där utan anledning och de sitter som en smäck.

– Den här spelningen har nog varit den vi sett fram emot mest i sommar. Jag var här 2016 och då var det inte såhär fint väder, säger Zara Larsson och fortsätter med att presentera bandet och körsångarna innan hon inleder:

– Nästa låt handlar om kärlek och att vilja vara med en person trots att den inte är bra för en. Jag tror att vi alla har varit där någon gång, säger hon och river av förra höstens singel ”Ruin my life”.

Hon är utan dansare under första delen av låten vilket gör den mer innerlig och man märker att hon känner för texten. I slutet går hon ner på knä och upp i falsett, vilket mottas med jubel från publiken.

Hyllar Avicii

Mitt i ”Carry you home” bryts det plötsligt av med akustisk gitarr och Zara Larsson ropar:

– Sjung med nu, den här kan ni!

Låten är en cover på Aviciis ”Wake me up” i en finstämd avkortad version och publiken ser hänryckt ut. En hyllning till artisten som gick bort 2018 Men det bjuds på fler överraskningar under spelningen. Bland annat får Zara Larsson publiken att agera enligt call and response.

– Kan vi splitta er här i mitten? Ni på den här sidan sjunger ”You know my love is” och ni på den andra sidan ”So good, so good, so good”. Tack så mycket för hjälpen, säger en nöjd sångerska efteråt.

Till sist kommer ändå det många väntat på: ett intro med djungeltrummor som banar väg för världshiten ”Lush life” och nu gungar marken när en stor del av publiken hoppar i takt.

Extra allt i extranumret

Zara Larsson blir förstås inropad för extranummer och passar på att dra på extra allt: dansarna i en twerkande rad samtidigt som pyrotekniken går loss.

– Den här är för mina tjejer! ropar hon och startar ”Girls like”.

Det är en självsäker sångerska som avslutar med ”Never forget you”, som hon gjorde med brittiske MNEK.