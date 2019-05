Nu granskar partier sina ledamöters boende

Fakta

Under våren har bland annat Aftonbladet avslöjat att flera riksdagsledamöter tagit ut ersättning för dubbelt boende under tveksamma former.

Exempelvis avgick den liberala riksdagsledamoten Emma Carlsson Löfdahl från partiet efter att hon under flera år hyrt sin makes bostadsrätt i Stockholm för 13 000 kronor per månad och fått maxersättningen, 8 600 kronor, från riksdagen för det. Hon sitter dock kvar på sin riksdagsplats.

Moderaten Erik Bengtzboe avgick från sin riksdagsplats den 25 april, sedan det framkommit att han varit skriven i sin mors sommarstuga och samtidigt kvitterat ut ersättning för dubbelt boende, trots att hans familj bor i Stockholm.