Kvinnors brott "förklaras" oftare i tidningar

Fakta

Forskarna analyserade dels statistik över domar mot män och kvinnor mellan åren 1905 och 2016. Dels gjordes en genomgång av artiklar publicerade i Dagens Nyheter och Aftonbladet mellan 1905 och 2015. Tidningarna valdes ut då de getts ut under hela den studerade perioden, och eftersom de representerar två olika tidningstyper och har olika politiska beteckningar.

Artiklarna som valdes ut handlade alla om män eller kvinnor som begått brott, och mätningarna skedde vart tionde år i materialet. Totalt ingick 643 artiklar om kvinnor och 1 212 artiklar om män i materialet.

Forskarna gjorde en grov indelning av artiklarna, utifrån om de innehöll en förklaring till brottet eller inte och hur den i så fall såg ut, och om agerandet var rationellt och medvetet eller en effekt av mentala problem.

Källa: The female offender – A century of registered crime and daily press reporting on women’s crime (av Tove Pettersson, Felipe Estrada och Anders Nilsson), Nordic journal of criminology