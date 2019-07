Kakko klar för tre år i Rangers

Foto: Petr David Josek/AP/TT

Svenskarna i New York Rangers verkar få en ny lagkamrat nästa säsong. Den finske supertalangen Kaapo Kakko har skrivit på ett treårskontrakt med klubben och kan därför finnas med i laguppställningen när NHL-säsongen inleds i början av oktober.

Kakko slog igenom rejält under ishockey-VM i maj där han var en vital del av det finländska guldlaget. Tidigare under säsongen sköt han även hem guldet i junior-VM till Finland. Dessutom hade han en stark säsong med TPS i finländska ligan där han gjorde 38 poäng (22 mål och 16 assist) på 45 matcher.

Allt detta gjorde 18-åringen hett eftertraktad inför NHL-draften som anordnades under midsommarhelgen. New York Rangers valde honom som nummer två, efter amerikanen Jack Hughes som gick till New Jersey.

I New York Rangers spelar svenskkvartetten Henrik Lundqvist, Mika Zibanejad, Lias Andersson och Jesper Fast.