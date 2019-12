Einár ställer in medverkan i "Musikhjälpen"

Foto: Jessica Gow/TT

Hiphopartisten Einár kommer inte att framträda i buren under årets "Musikhjälpen", skriver Aftonbladet. 17-åringen är en av de hetaste artisterna i Sverige just nu, men nu uppger hans pr-team att Einár ställer in på grund av sitt hektiska schema.

"Einár kan på grund av tidsbrist inte åka till Västerås för framträdande i Musikhjälpen den 12 december. Han har blivit tvungen att ta en paus från allt som inte rör hans liveshow på Fryshuset den 19 december i Stockholm", skriver "Musikhjälpen" i ett inlägg på Facebook.

Beskedet kommer efter att flera personer i sociala medier riktat kritik mot Sveriges Radio för Einárs låttexter, som man menar är sexistiska och våldsglorifierande. Att det skulle ha något med avbokningen att göra tillbakavisas dock av Sveriges Radio i kommentarerna på Facebook.

"Musikhjälpen" sänds från Västerås den 9–15 december.