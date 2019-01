V ställer krav för att släppa fram Löfven

Foto: Anders Wiklund/TT

Vänsterpartiet är inte berett att släppa fram S-ledaren Stefan Löfven som statsminister – ännu.

– Det finns orimligheter som vi först måste hantera, säger V-ledaren Jonas Sjöstedt.

Det hänger nu på Vänsterpartiet om Stefan Löfven kan bli framröstad av riksdagen som statsminister för en ny S-MP-regering med stöd av C och L.

– Vi ser problem. Vi är både förvånade och besvikna över hur långt höger ut Stefan Löfven varit beredd att gå. Det skulle bli den mest högervridna socialdemokratiska regering Sverige sett, säger Jonas Sjöstedt efter att han meddelat talmannen Andreas Norlén att han anser att riksdagen inte ska rösta om Stefan Löfven på onsdag.

Att V vill ha en regering med Stefan Löfven som statsminister finns det dock ingen tvekan om. Men i dag är Sjöstedt inte beredd att släppa fram honom.

– Så som situationen är nu, när det gäller att försöka trycka ut oss från normalt politiskt inflytande, så är vi inte där. Vi söker därför vägar framåt. Vi kommer använda de kommande dagarna för att hitta lösningar, vilket jag är övertygad om att Löfven också vill ha.

– Om situationen förblir oförändrad, så kommer vi inte att kunna rösta gult, det går inte, säger Jonas Sjöstedt.

V är mycket missnöjt med den uppgörelse som är tänkt som regeringsunderlag. Det innehåller enligt V allt för mycket högerpolitik och syftar dessutom uttryckligen till att utestänga partiet från inflytande, vilket V ser som en förödmjukelse.

På en pressträff tidigare i dag försökte Stefan Löfven blidka V. Han sade att han alls inte utesluter framtida samarbeten med V i enstaka sakfrågor som inte omfattas av uppgörelsen med C och L.

Sjöstedt välkomnar signalen, men säger att det inte räcker.

Exakt vad Sjöstedt kräver för att släppa fram Stefan Löfven vill han dock inte säga.

– Vi är inte Liberalerna, vi förhandlar inte i medierna, säger han.

Mer allmänt vill han att de reformer som V och S gjort upp om under föregående mandatperiod säkras och att det tydliggörs att det är aktuellt med fortsatt samarbete mellan S och V.

– Vi vill att de (reformer) som har tagits bort ska återinföras. Vi vill att de ska hedra dem och fortsätta de få inslag som finns av rättvisa och jämlikhet i den svenska politiken, säger Sjöstedt.

– Vi är en del av regeringsunderlaget. Våra mandat är en förutsättning för att den här regeringen ska komma till. Vi accepterar inte att inte kunna samarbeta under vanliga former i frågor som inte har med budget att göra med S under kommande regeringen.

I helgen sade både Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet slutligt ja till den 73-punktsöverenskommelse de tecknat med S för att stödja en S-MP-regering.

Om V aktivt röstar nej i omröstningen på onsdag faller Stefan Löfvens planer på att bli statsminister den här rundan och överenskommelsen med C, L och MP också.