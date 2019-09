Rockscen Blekinge bjuder in till helkväll

Den 12 oktober bjuder Rockscen Blekinge in till helkväll. Och på scen står med The Bones, Scratch och The Answer Stays.

Detta på Rydows, och med fri entré.

”Rockscen Blekinge började med Blekinge Museums utställning ”Rockscen Blekinge 69-99” - med fakta om band och artister från hela Blekinge från perioden 1969-1999. Foton, berättelser, skivor, musik, affischer, promotionmaterial och allt annat som har kunnat berätta något om musikscenen i länet. Sommaren 2017 arrangerades Rockscen Blekinge Festival av Paraply Produktion, Musik i Blekinge och Blekinge Museum, då nio band som fanns representerade i utställningen intog scenen på Fisktorget i Karlskrona. Sedan dess har Rockscen Blekinge vuxit till att innefatta även dagens rockband och varvar nostalgi med nutid. Under våren 2020 planeras Rockscen Blekinge äga rum i Karlshamn.”

Rockscen Blekinge arrangeras av Blekinge Museum, Musik i Blekinge, Paraply produktion och Rydows.