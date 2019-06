Foto: Johan Nilsson/TT

Ett blixtnedslag orsakade under natten en brand i en villa i Karlskrona kommun.

I Malmö inträffade en ny sprängning vid en fastighet.

Blekinge

Vid 03-tiden på onsdagen höll räddningstjänsten på med släckningsarbete av branden i Nävragöl, som ska ha varit begränsad till villans vind. Ingen person ska ha kommit till skada.

I övrigt rapporterar polisen om en lugn natt i länet.

Sverige

Polisen var på plats vid en trappuppgång till ett flerbostadshus i Rosengård i Malmö, sedan någonting exploderat där.

SOS larmades om händelsen klockan 01.16, sedan flera hört smällen. Bilder från platsen visar på skador på fönster och på entrédörren.

– Räddningstjänsten har avslutat sin insats, det var lugnt på platsen men många människor. Det är ingen skadad och ingen brand, säger Nina Janowicz vid SOS Alarm.

Under natten mot tisdagen skakades Malmö av två sprängningar, en utanför en trappuppgång i Rosengård och en utanför en nattklubb på Adelgatan i centrala delarna av staden. (TT)

Barnens rätt i samhället (Bris) har beviljats stöd från Allmänna arvsfonden för projektet Trygg på natten. Stegvis ska öppettiderna utökas så att barn och unga kan komma i kontakt med kuratorer via chatt eller telefon även nattetid. I dag finns Bris kuratorer tillgängliga varje dag mellan klockan 14 och 21, men många mejl skrivs under natten och barn efterfrågar möjlighet till samtal även senare in på kvällen.

"Barn ska sova på natten, men vi vet att det är långt ifrån alla som kan det. Tvärtom är det just på natten när andra har lagt sig som ångesten kommer krypande och som en del barn behöver hjälp att hantera det", säger Bris generalsekreterare Magnus Jägerskog i ett pressmeddelande. (TT)

Världen

Minst 30 venezuelanska migranter saknas sedan båten de tagit i försök att nå den nederländska ön Curaçao försvunnit.

Enligt parlamentsledamoten Luis Stefanelli, som tillhör oppositionen mot president Nicolás Maduro, fanns 30–35 personer ombord när båten gav sig av från en by i Falcón i nordvästra Venezuela.

Miljoner människor har flytt landet på grund av vanstyre och en ekonomisk kris. De flesta har tagit landvägen till Colombia och Brasilien. (TT)

Skyfall har lett till svåra översvämningar i södra Kina meddelar den statliga nyhetsbyrån Nya Kina. I Guangxiregionen på gränsen till Vietnam har det ihållande regnandet sedan en vecka tillbaka krävt tolv liv. Fler än 570 000 personer beräknas ha drabbats av översvämningarna med kollapsade hus och förstörda grödor som följd.

I grannprovinsen Guangdong har sju människor omkommit och en person saknas efter att kraftigt regn förstört både vägar och hus. Regnet förväntas att intensifieras ytterligare. (TT)