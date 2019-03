Nej, vi ska inte registrera människor efter ras

Foto: Anders Wiklund/TT

Riksdagsledamoten Leila Ali Elmi (MP) har i en intervju föreslagit ett införande av jämlikhetsdata för att motverka den ”strukturella rasismen”. Rasregistrering är dock både otäckt och orättvist.

“Jag är positiv till att införa jämlikhetsdata där man registrerar människor efter deras ras”, menade riksdagsledamoten Leila Ali Elmi (MP) i en intervju (ETC den 26 februari). Ali Elmis hjärtefråga är “strukturell rasism” och utgångspunkten i hennes utspel är att Sverige är allt för drabbat av rasism.

Ali Elmi, och andra sympatisörer av identitetspolitik, ser nämligen människor ytterst som representanter för ett kollektiv som definieras utifrån yttre attribut, exempelvis hudfärg.

Förra gången det här förslaget togs upp stod Vänsterpartiet bakom utspelet. Under 2018 röstade Vänsterpartiets kongress för att SCB skulle börja föra statistik över “etnisk tillhörighet, nationellt ursprung, hudfärg och religion eller annan trosuppfattning”. Förslaget möttes då av massiv kritik. Men Ali Elmi menar nu att hon i stället ser USA som en förebild, där just fokus på just ras är mycket utbrett. Söker du ett jobb i USA ska du fylla i din ras. När du reser in i landet ska du fylla i vilken ras du identifierar dig med. I det amerikanska mellanårsvalet som hölls nu i november var det ett överväldigande fokus på kongressledamöternas hudfärg eller kön. Sällan har det varit så tydligt att det inte spelar någon roll vad som sägs, utan vem som säger det.

Men trots att man bedrivit rasregistrering i USA under mycket lång tid kan man knappast säga att landet har blivit mer jämlikt. Snarare tvärtom. USA har sällan varit så polariserat som i dag, trots det absurda intresset för ursprung och hudfärg. Är det den utvecklingen som Ali Elmi vill se även i Sverige?

Därutöver har rasregistrering historiskt sett inget vidare gott renommé. Det finns faktiskt relativt många exempel där rasregistrering har gått riktigt illa. Att samla in data om människor baserat på ras är exempelvis utmärkt om man vill deportera hela grupper av människor. Eller om man vill registrera olika etniska gruppers åsikter. Eller om man vill inskränka deras rättigheter på olika sätt. Varför inte, när vi väl har börjat registrera människors även skriva in det på ID-kortet? Man kan också tänka sig små symboler för att visa vilken ras man tillhör, små stjärnor eller liknande?

Ali Elmis vurm för rasregistrering baseras dock med största sannolikhet inte på någon dold agenda. Men vad är då nyttan Ali Elmi ser? Ja, med största sannolikhet handlar det om att underlätta utjämningen av förmenta orättvisor i samhället genom att placera underrepresenterade grupper på olika poster inom exempelvis arbetslivet: det vill säga kvotering. Identitetspolitikens sympatisörer ser detta som ett sätt för att motverka diskriminering.

Men kvotering är orättvist, illiberalt och ineffektivt. Ali Elmis förslag att föra rasstatistik är ännu ett steg på vägen att förminska kompetens till förmån för mer fokus på yttre attribut. Genom att ensidigt fokusera på ras som orsak till vissa gruppers underrepresentation, riskerar man dessutom att missa andra faktorer som kan vara orsak till ojämlikheten.

Ali Elmis förslag är dock inte Miljöpartiets förslag. Men bara det faktum att detta föreslås inom MP betyder att det finns acceptans för åsikterna. Ali Elmis rasregister hör inte hemma i Sverige.