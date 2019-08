Kakabaveh är för bra för ett gäng högstadiemobbare

Foto: Adam Ihse/TT

En rad företrädare för Vänsterpartiet har gått ut offentligt med hån och skadeglädje över den nu uteslutna riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh. Mobbningen gör det dock bara tydligt vilka ynkliga människor som sitter i V:s partitopp.

Efter att riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh (V) i veckan blev utesluten ur Vänsterpartiet har hånen strömmat på sociala medier.

“Vilket fint väder vi har i dag” påpekade riksdagsledamoten Daniel Riazat (V) efter att avgången blivit offentlig. Två andra V-politiker i Skåne respektive Dalarna: Busi Dimitriu och Kajsa Fredholm stämde in i hånen. Dimitriu kommenterade med “ En helt underbar dag, helt enkelt!”. Även riksdagsledamoten Momodou Malcolm Jallow (V) uttryckte glädje över Kakabavehs avgång. Detta åtföljdes av kommentarer som “äntligen”, “på tiden” och “inte en sekund för sent”. Yekbun Alp, som sitter i Vänsterpartiets distriktsstyrelse i Uppsala skriver “En underbar dag. Det kommer bli så mycket bättre”. Johan Svensson, statssekreterare för V i Göteborg, är dock inte lika subtil: “Hej då Amineh. Vi kommer inte sakna dig.”

Visst kan man vara uppriktigt glad å Kakabavehs vägnar eftersom hon nu har lämnat ett parti som hon är alldeles för bra för. Att hon varit på fel plats länge är det inget tvivel om. Många inom borgerligheten har de senaste åren haft en mer genomtänkt klassanalys än mängder av vänsterpartister, vilket inte helt osannolikt beror på att vänstern föraktar arbetarklassen eftersom de röstar SD. V är i dag inget vänsterparti. De är ett klientparti: ett parti som består av representanter för olika minoritetsgrupper som var för sig bedriver politik för att få igenom sina särrättigheter. Trots vänsterns tidigare kritik av religion har ironiskt nog dagens V också blivit en av de främsta förespråkarna av religion i det offentliga rummet.

Företrädare för V pratar exempelvis om förtrycket mot slöjbärande kvinnor, helt utan någon analys om att religiöst motiverat slöjbärande ofta handlar om förtryck. Personer inom V har tidigare inte heller sett något problem med religiöst motiverade separata badtider för pojkar och flickor.

Kakabaveh har länge varit en nagel i ögat på många V-företrädare. Problemet var just att hon inte gick med på vänsterns vurm för religiöst förtryck, för relativiseringen av hedersvåldet eller daltandet med islamister i förorten. Så vad gör då V? Jo, de avsätter henne. V har försökt få bort henne ur partiet under flera år men hon har stannat kvar. Väljarna har velat ha henne kvar. Hon blev som bekant personkryssad in i riksdagen i valet, efter att partistyrelsen hade petat ner henne på riksdagslistan.

Men att V nu dessutom normaliserar en mobbningskultur är mycket olycklig att se. Dessa företrädare för V påminner om högstadiemobbare: de hackar på och hånar någon som redan ligger. Det inte sagt att andra partier inte mobbar och fryser ut partiaktiva som inte inordnar sig i ledet, men det har knappast varit så oförblommerat som i Vänsterpartiets fall.

Amineh Kakabaveh är för bra för V. Det är helt klart för hennes eget bästa att hon till slut slipper vänstern. Hennes avgång har inte minst visat vilka ynkliga människor som sitter i V:s partitopp.