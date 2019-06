En större skandal än whiskyprovning och miljonersättningar i Hyresgästföreningen

Foto: Thommy Tengborg/TT

Den riktiga skandalen med Hyresgästföreningen handlar inte om bonusresor för miljonbelopp till medlemsvävarna eller höga löner inom organisationen. Nej den riktiga skandalen har pågått länge och berör de flesta av landets hyresgäster.

Under tisdagen avslöjade Aftonbladet att framgångsrika medlemsvävare hos Hyresgästföreningen har kunnat få miljonersättningar och fått resa på exklusiva bonusresor på medlemmarnas bekostnad. Organisationen har lagt miljonbelopp på bonusresor för stjärnvärvarna till bland annat Neapel, Lissabon och Berlin. Nio resor har kostat drygt 2,6 miljoner kronor, enligt Aftonbladet (den 11 juni). Varken organisationens förbundsordförande Marie Linder eller förbundschef Jonas Nygren – med årslöner på närmre 1,4 miljoner kronor – har velat ställa upp på intervju med Aftonbladets journalister.

Än en gång väcker höga ersättningar och generösa villkor för anställda inom arbetarrörelsen och dess satellitorganisationer stora rubriker. Och kom nu inte och hävda att Hyresgästföreningen inte har partipolitiska kopplingar. För jo, det är precis vad Hyresgästföreningen har. Oavsett vad de själva hävdar. Mångåriga ordförande under 2000-talet var Barbro Engman som varit riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Nuvarande ordförande, nämnda Marie Linder, var tidigare kommunikationschef på LO. Förbundschefen Jonas Nygren var tidigare socialdemokratiskt kommunalråd i Sundbyberg.

Men den riktiga skandalen när det gäller Hyresgästföreningen handlar inte om massage, whiskyprovning och hundspannsturer för stjärnvävarna eller höga löner inom organisationen på medlemmarnas bekostnad. Nej, den riktiga skandalen har pågått länge i det tysta och inkluderar de allra flesta av Sveriges hyresgäster.

De flesta av oss vet nog om vilka föreningar man varje år betalar in avgifter till. Men det finns avgifter som är svårare att upptäcka. Om du bor i en hyreslägenhet betalar du med allra största sannolikhet varje år in 144 kronor, via hyran, till Hyresgästföreningen. ”Hyressättningsavgift” kallas den finurliga konstruktionen och är reglerad i lag. Endast om man aktivt kontaktar hyresvärden och ber om att slippa avgiften – som man troligtvis aldrig har hört talas om – kan man slippa den. Snyggt riggat!

144 kronor kanske inte låter som särskilt mycket pengar. Men det finns många, många hyresgäster i Sverige. Av Hyresgästföreningens årsredovisning för 2017 framgår att avgiften står för cirka 25 procent av föreningens samlade intäkter om cirka 916 miljoner kronor. Många bäckar små ger hundratals miljoner kronor, som i det fördolda överförs från hyresgästernas fickor till Hyresgästföreningens konton.

Och frågan är principiell. För särskilt illa är detta eftersom Hyresgästföreningen driver en bostadspolitisk agenda som inte delas av alla. Varför ska man i det fördolda vara med och finansiera en förenings verksamhet som man inte sympatiserar med?

Kan inte folk själva få bestämma till vilka organisationer deras surt förvärvade pengar ska gå till? Är det för mycket begärt i Sverige 2019? Kollektivanslutningarna av LO-medlemmar till Socialdemokratiska partiet är trots allt historia och allt fler LO-förbund slutar trots allt med att tvångsöverföra medlemmarnas pengar till den socialdemokratiska partikassan.