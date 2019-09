En polisanmälan har gjorts gällande en stöld i en villa i Karlskrona. Ett okänt antal gärningsmän har brutit sig in i villan genom att via kattluckan öppna dörren in till villan. Väl inne har tjuvarna tillgripit ett 20-tal flaskor av olika sorters sprit. Det rör sig om vinflaskor, rom, champagne, vin och likör.

Målsägande i fallet är en kvinna i 40-årsåldern. Det finns ingen misstänkt.