Nya sprängningar – då stänger infartsleden

Sprängningsarbetena fortsätter intill infartsleden i Karlskrona.

Det gör att vägen, under vissa tider, kommer att stängas av även under måndagen och tisdagen den 18–19 juni. Det handlar om några minuter under de tider då det sprängs.

”Den 18-19 juni är sprängningsarbeten planerade att utföras vid Oskarsvärn, cirka klockan 08.45, 11.45 och 14.45. (Tiderna är preliminära och vi ber om överseende att tiderna kan komma att ändras). Under pågående arbete kommer trafiken att stängas av i både norr- och södergående riktning längs infartsleden. Även Oskarsvärnsvägen kommer då att stängas av för trafik”, skriver kommunen på sin hemsida.