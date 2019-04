En misstänkt våldtäkt ska ha ägt rum mellan fredagen och lördagen i Blekinge.

Foto: Patric Söderström

Under lördagskvällen anhölls den unga man som misstänks för våldtäkt mot en ung kvinna. Våldtäkten som ska ha ägt rum mellan fredag och lördag. Mannen anhölls på begäran av åklagare under lördagskvällen och förhör kommer att hållas under söndagen med den misstänktes försvar närvarande.

Magnus Hansson, som är jourhavande förundersökningsledare tillika inre befäl hos Polisen i Blekinge, säger att ett antal vittnesförhör har ägt rum under lördagen och att även den målsägande har hörts. Polisen har dessutom kunnat säkra tekniska bevis.