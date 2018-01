Efter vandaliseringen i kyrkan – man åtalas

Foto: Staffan Sundås

Natten till den 21 december misstänks en 26-årig man ha vandaliserat bland annat orgeln i Tyska Kyrkan.

Under måndagen blev mannen åtalad misstänkt för grov skadegörelse.

Det var bara några dagar innan jul som ett inbrottslarm utlöstes i Trefaldighetskyrkan, även kallad Tyska kyrkan.

När polisen kom dit upptäcktes en omfattande skadegörelse på bland annat orgelpipor på den närmare 200 år gamla orgeln i kyrkan.

Organisten Staffan Sundås i Karlskrona-Aspö pastorat sa så här om skadorna:

– Det kunde ha varit mycket värre på alla sätt, sa han då till BLT.

Några dagar senare kunde polisen gripa en 26-årig man misstänkt för skadegörelsen och han blev senare häktad.

Under måndagen stod det klart att mannen också åtalas misstänkt för grov skadegörelse.

Mannen blev även åtalad för en rad andra punkter under måndagen som hot och våld mot tjänsteman under ett flertalet gånger under förra året.

Texten uppdateras: