Klart: Här är nya filmen som ska visas på utomhusbion

Foto: Jonathan Prime

Förra året visades filmerna ”La la land” och ”Ted – för kärlekens skull” utomhus på Bastion Aurora. I mars stod det klart att utomhusbion som blev en succé skulle återvända även i år.

Den 31 juli ska filmen ”A star is born” visas och på torsdagen berättade arrangören på sociala medier att det nu även är kalrt vilken film som ska visas tisdagen 30 juli.

Det blir musikalfilmen ”Mamma Mia: Here we go again” som kom ut förra året och är en uppföljning på Mamma Mia! från 2008. Bland annat syns skådespelare som Pierce Brosnan, Amanda Seyfried, Meryl Streep och svenske Stellan Skarsgård i filmen.

”Vi är så peppade!”, skriver Karlskrona Skärgårdsfest på sin Facebook-sida.