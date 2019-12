I natt släcks TV4 för en tredjedel av Sveriges hushåll

Foto: Henrik Montgomery/TT

En minut före midnatt i natt släcker TV4 ner även i Blekinge för alla som har sina sändningar via Com Hem- och Boxer.

– Vi har haft en första seriös dialog med Telia om ett förnyat avtal, men inte lyckats hitta en långsiktig lösning, säger Anders Nilsson, vd på Tele2-koncernen.

Under tisdag kväll träffades Com Hem, Telias vd Christian Luiga, och Casten Almqvist, affärsområdeschef för media, i ett försök att säkerställa Com Hem- och Boxer-kundernas tillgång till TV4 och C More.

Men samtalen har ännu inte resulterat i en överenskommelse om rättigheterna och det innebär att Com-Hem tvingas släcka kanalerna i kväll kl. 23:59 den 10 december.

Diskussionerna handlar om de rättigheter som behövs för att digitalisera svensk tv.

Samtalet betecknades av parterna som konstruktivt, även om det inte resulterat i ett nytt avtal. Förlängningen av Com Hems och Boxers sändningsrättigheter går därför ut i natt, och Com Hem släcker TV4-kanalerna och C More.

– Det är ett misslyckande för alla parter att kunderna hamnar i kläm, men vi kommer att fortsätta göra allt vi kan för att hitta en långsiktig lösning som gör TV4 tillgänglig för alla, säger Anders Nilsson, vd på Tele2-koncernen i ett pressmeddelande.

Under tiden kommer Com-Hem att kompensera sina kunder så gott det går., bland annat genom att ersätta de påverkade kanalerna med annat innehåll och förmåner från både Com Hem och Tele2.