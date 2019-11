Hotade 15-åring och hennes föräldrar efter app-samtal

Den 15-åriga flickan hade konverserat med en kille via en app, men inte svarat tillräckligt snabbt. Killen hade då kontaktat henne via annan app – 50 gånger - och via 30 telefonsamtal. Killen hade inte bara förolämpat henne - han hotade dessutom hennes föräldrar, som han skulle ”skära halsen av”. Det hela är nu polisanmält, men det finns ingen utpekad person, mer än ett namn.