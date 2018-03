Hårdrockare från Karlskrona återförenades

Fakta

• Bandet bildades i Nättraby runt 1981 under annat namn av då 13-årige Niklas Olausson och 14-årige Mats Johansson.

• Var verksamt till 1987, spelade rock/hårdrock, och bestod av Anders ”Andy T” Folbert (gitarr), Niklas ”Nico Noon” Olausson (sång), Johan ”John Mell” Melin (bas), Mats ”M.J Masen” Johansson (trummor) och Peter ”Pete Meat” Wilhelmsson (gitarr).

• Gruppen släppte vinylsingeln ”Scratch” 1985, med låtarna ”Before the rain” och ”Metal breaker”.

• Basen övertogs 1986 av Torbjörn ”Toba”Andersson och man spelade in en demo under namnet Kazandra i Voicestudion med låtarna People, Angel of the night och Crazy Love. Alla inspelningarna producerades av Mats ”Flax” Nilander. Samma år vann man Rock-SM-uttagningen och fick representera Blekinge i klassen ”band under 20 år”.

• Gruppen medverkade även på samlingsskivan ”To Africa with love” 1985-1986 (Voice Studion, Karlskrona), med låten ”To africa with love” skriven av Niklas. Sex band som medverkat på en stödgala i Wämöparken samma år deltar på plattan.

Källa: Blekinge museum