Nytt IT-företag etablerar sig – ”ett av Sveriges snabbast växande”

Consid – ett av Sveriges snabbast växande IT-företag öppnar kontor i Karlskrona. Det framkom på en presskonferens som kommundirektör Carl-Martin Lanér och näringslivschef Pia Holgersson kallat till under måndagsförmiddagen.

Företaget köpte upp Karlshamnsföretaget Appcorn tidigare i år.

– Det ska bli oerhört roligt och vi ser en stor möjlighet att växa i Karlskrona i och med den oproportionerligt stora mängd IT-uppdrag och affärsmöjligheter som finns där, berättar Patrik Hall, ny kontorschef för Consid Karlskrona i ett pressmeddelande.

Patrik Hall kommer närmast från Telenor där han haft rollen som Head of IT Core. Just nu pågår rekrytering och förberedelser inför öppnandet av kontoret i Karlskrona.

Consid erbjuder konsulttjänster inom IT, management och digital marknadsföring. Concid grundades november 2000 av nuvarande vd:n Peter Hellgren och en kompis till han i Vetlanda och i dag har bolaget strax under 700 anställda på sina 16 orter och från och med i dag i Karlskrona.

– Vi såg en bra dynamik på flera orter här nere och självklart är Karlshamn en anledning. Vi såg Karlskrona som en del av vårt nav och vi har tankar på ytterligare etableringar inte allt för långt i väg, säger Peter Hellgren vd.

Hur ser ni på framtiden i Karlskrona?

– När vi går ut första kvartalet 2019 siktar vi på omkring 20 anställda och inom en tre till femårs period så är siktet inställt på mellan 60-70.

Man uppger på sin hemsida att man blivit utsedda till såväl Gasellföretag av Dagens Industri som Superföretag av Veckans Affärer ”flera år i obruten följd”.

