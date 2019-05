Satsning på digital säkerhet

Foto: Peter Nyberg

Nystartade företaget Diid satsar på digital säkerhet.

Bolaget har erfarna entreprenörer bakom sig.

Och får miljontillskott.

Det är Matz Karlsson och Bertil Hedén på företaget Storegate som tillsammans med Patrick Isacsson, tidigare Noda, gör en stor satsning på en idé om att samla information digitalt på ett enkelt och säkert sätt. En idé de började diskutera för drygt ett år sedan. I februari bildade de bolaget Diid (Digital Identity), där Patrick Isacsson utsetts till vd.

– Vi ska samla information, digital och analog, på ett tryggt sätt. Det ska vara enkelt och säkert, säger Patric Isacsson.

Diid är ett företag som kan växa mycket tror initiativtagarna bakom det. Han tror att enkelheten i den app bolaget hoppas kunna lansera om ett år ska göra den attraktiv.

– Den ska var som en pärm, ett bankfack, en skrivbordslåda och en plånbok, säger Patrick Isacsson.

Diid kan dra fördelar av den långa erfarenhet som Storetage har i att lagra information säkert. Bolaget har en kundbas på 160 000 privatkunder och arbetar mycket mot företagssidan. Matz Karlsson tycker att det är trevligt att utnyttja den kreativitet som finns i miljön på Netport och på Östra piren

– Vi har kompetens i Storegate. Vi kan också köpa utveckling av produkten av externa resurser, säger Matz Karlsson, vars bolag har 18 anställda.

För deras del handlar det om en satsning på cirka 50 miljoner kronor, ett kapital de ska ta in via olika intressenter. Det är en process som är igång. Diid kan komma att ha omkring fem anställda under året.

Diid får också ett tillskott på 2,5 miljoner kronor av Länsförsäkringar Blekinge. Vd Jens Liserö och Lene Håkansson, finansansvarig, berättade att man har avsatt 20 miljoner kronor i ett dotterbolag (Länsförsäkringar Blekinge Utveckling AB) för att kunna satsa i lokala tillväxtföretag. Diid är det första företaget som får sådana pengar.

– Vi går in som delägare och tar en styrelseplats, säger Jens Listerö.

Han betonar att för ett försäkringsbolag är det viktigt med digital säkerhet. Idén med att kunna samla känslig information, exempelvis lånehandlingar, pantbrev, betyg och andra värdefulla handlingar, stämmer väl överens med det behov som Länsförsäkringars kunder har.

– Vi är helt beroende av Blekinge och vill lyfta fram lokala företag, som kan skapa jobb i länet, säger Jens Listerö, som tror att digital säkerhet är ett område som kommer att växa mycket framöver.