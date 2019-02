Modeskaparen Karl Lagerfeld är död

Foto: Christophe Ena

Den ikoniske designern blev känd över hela världen för sina svarta solglasögon och vita hår i hästsvans.

– Det är den siste av de stora modeskaparna som går ur tiden, säger Karina Ericsson Wärn, rektor för Beckmans design school.

Världen nåddes av beskedet om Lagerfelds död på tisdagen. Modeskaparen, som bodde i en lägenhet i Paris med sin katt Choupette, blev 85 år gammal.

– Han är den sista stora modeskaparen som går ur tiden. För ungefär tio år sedan dog Yves Saint Laurent och nu är de borta allihopa. Nu kommer modevärlden och modescenen helt och hållet förändras, säger Ericsson Wärn till TT.

Karl Lagerfeld föddes i en förort till Hamburg till en tysk mamma och en pappa med svenska rötter, enligt Reuters, men flyttade senare till Paris. Han vann en tävling med en egendesignad ullkappa och började därefter som assistent till modeskaparen Pierre Balmain, där han lärde sig grunderna i hantverket, skriver franska Le Figaro.

Uppgiften om pappan är dock oklar. När svenska Elle påpekade att han nämnt att hans pappa är svensk, svarade han:

– Ja, men jag kommer inte riktigt ihåg. Jag är inte road av släkthistoria, sade Lagerfeld till tidningen.

Lagerfeld jobbade sig upp bland modehusen och blev 1983 konstnärlig ledare för det franska modehuset Chanel, skriver tidningen. På Chanel låg han bakom ett tiotal kollektioner om året, och designade även för modehuset Fendi och för sitt eget märke.

Karl Lagerfeld var en av de mer kända modeskaparna i världen, och blev ikonisk för sitt utseende med svarta solglasögon och håret i hästsvans. Han var från början vän med den franska modeskaparen Yves Saint Laurent. Men så småningom blev de hårda konkurrenter, en konkurrens som varade i 44 år och till och med sträckte sig in i kärlekslivet.

Karl Lagerfeld har designat en kollektion för den svenska klädjätten H&M. I intervjun med Elle sade han att han älskar svensk kultur.

– Only in my mind! Men jag måste säga att jag älskar svensk kultur. Den författare jag känner till bäst är Selma Lagerlöf. And I love, love, love Carl Larsson. Jag tilltalas av idén om drottning Kristinas hov, innan hon lämnade Sverige, när hon bjöd in den franske filosofen Descartes. Jag älskar till och med den kitschiga filmen om henne med Greta Garbo i huvudrollen. Jag är också fascinerad av Axel von Fersen. Marie-Antoinettes förmodade älskare, som fick ett så snöpligt slut, sade han till tidningen.

Karina Ericsson Wärn tror att den typen av stora modeskapare som Karl Lagerfeld, som vi haft och vant oss vid att de funnits, nu är historia.

– Och det hade han gillat själv. Karl Lagerfeld hatade att titta bakåt. Han gillade inte att gräva bakåt i sin egen designhistorik eller titta på det som varit utan han var en konstant framåtblickande maniskt skapande människa. Han var jätteintresserad av unga designers och jätteintresserad av hur unga människor tänkte och fungerade, säger Ericsson Wärn.

Erik Paulsson Rönnbäck / TT

Beatrice Nordensson /TT

Foto: Francois Mori