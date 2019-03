Hanna Stjärne har världens roligaste jobb

Nyfikenheten var en av orsakerna till att Hanna Stjärne en gång blev journalist. Och den fortsätter att spela stor roll även sedan hon blev vd för Sveriges Television.

– Att vilja lära sig hur saker fungerar är en god drivkraft i samhället. Där vill vi bidra.

Vi ses i tv-huset i mitten av februari. Hanna Stjärne har just kommit tillbaka till Stockholm efter att ha besökt VM-tävlingarna i Åre. Visserligen är hon ganska sportintresserad, men huvudanledningen den här gången var att se hur den nya ”världsunika” sändningstekniken fungerade.

– Ingen annan har gjort det i så stor skala. Det är ett stort tekniskt språng.

Att Hanna Stjärne har ett stort intresse för teknik är nästan en underdrift. Det väcktes tidigt av hennes pappa som var ingenjör och jobbade med det som i dag kallas IT. Hon berättar att hemma i Danderyd fanns alltid den senaste datormodellen.

– Det har präglat mig så att jag alltid har tänkt på hur man kan arbeta med teknik för att underlätta, förenkla och utveckla.

Hon rabblar snabbt alla de tekniska utvecklingarna som skett under åren. Allt från SVT Play, som i dag lockar 15 procent av tittarna – 15 procent tittar alltså enbart på tv via tjänsten, i Frankrike ligger den siffran på bara en procent – till senaste satsningen ”Bolibomba Baby” som riktar sig till barn under två år.

– Spädbarn i dag kan hantera en surfplatta redan innan de kan prata. Det gör att vi har tittare i dag som vi inte kan fråga vad de gillar. I stället får vi sitta bredvid dem för att se hur de navigerar sig fram. Och det gör vi.

Och alla som inte ens har en dator – vad tänker du om dem?

– Vi är ju till för alla. Det är klart att vi ska göra riktigt bra tv-kanaler och riktigt bra digitala tjänster. I stort tycker jag att vi gör det.

Förutom teknikintresset står friluftsliv och kultur i olika former högt i kurs. Som barn sjöng hon mycket och spelade både piano och tvärflöjt. Numera går hon så ofta hon kan på teater och konserter. Ändå valde hon journalistiken som sin yrkesbana.

– Jag har alltid haft ett stort samhällsengagemang, säger hon och tillägger att valet att bli radioreporter handlade om att radion också bestod till femtio procent av musik.

Däremot fanns aldrig tanken att hon själv skulle göra musik, inte heller jobba med det. Drivkraften i journalistiken handlade i stället om en stor nyfikenhet på hur saker och ting fungerar.

– Den har jag nog alltid haft. Som journalist kan du ställa alla de där frågorna, du får vara med om situationer och träffa människor som du annars kanske inte skulle stöta på och sedan förmedla det till andra. Det var väldigt roligt, tyckte jag.

– Jag tror också att nyfikenheten i grunden är en god drivkraft i ett samhälle. Den finns också med i SVT:s vision. Vi vill bidra till ett Sverige där alla är mer nyfikna och insatta.

Sitt första jobb fick hon på lokalradion, först i Östersund sedan i Kristianstad och därefter i Malmö, där hon även hoppade in som nyhetschef. När hon sedan gick över till P1 och Ekot tog det inte lång tid innan hon blev chef även där. Efter bara ett par år utsågs hon till Årets kvinnliga mediechef.

2011 bytte Hanna Stjärne bort etermediet och blev vd och chefredaktör för Upsala Nya Tidning. Två år senare utnämndes den till årets dagstidning. Valet att gå från vanlig anställd till att bli "den som bestämmer" har handlat om en möjlighet att vara med och påverka så att saker och ting förbättrades, säger hon.

– Det har varit ganska givet att säga ja när jag har fått frågan.

Vad tror du att dina chefer såg hos dig?

– Energi, driv och en nyfikenhet att vilja lära mig nya saker och att vara med i en diskussion om förändringar. Inte en tvärsäkerhet, men en vilja att vara med och diskutera tillsammans med andra och hitta ännu bättre lösningar.

Numera är det ett av hennes viktigaste uppdrag att själv hitta talanger som passar i chefsrollen. Där tittar Hanna Stjärne efter kompetens, men också vilja.

– Det är en otroligt viktig del, att kunna kliva upp och säga ”det här vill jag”. Sedan har jag alltid med mig en bild för mig själv – kan jag lägga den här gruppen medarbetare i händerna på den här personen? Kommer den här personen att kunna bära det och se till att medarbetarna kan utvecklas och utföra uppdraget på bästa möjliga sätt?

Även om hon trivs som vd och chef kan hon sakna sitt gamla jobb. Minst en gång om dagen tänker hon att hon skulle vilja gå tillbaka och bli reporter igen. Men det är bara en tanke. Nu är hon inne på sitt femte år som vd för Sveriges Television och än så länge har Hanna Stjärne inte sikte på något annat uppdrag.

– Nej, det här är världens roligaste jobb.