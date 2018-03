Görans föräldrar var arkitekten och byggmästaren Georg Lundgren och Signe Lundgren, född Sundin. Göran och hans äldre bror Bengt (död 1991) växte upp i Karlskrona. Sin barndoms somrar tillbringade de på Skillingenäs utanför Nättraby, ett ställe som fick en stor plats i Görans hjärta och där han 1988 lät bygga det hus som han sedan bodde i resten av sitt liv.

Göran hade planer att bli jurist för att kunna ta anställning i sin fars byggnadsfirma BOI, Bostads och industribyggnadsbolaget. Under konvalescensen efter ett komplicerat benbrott i tonåren började han jobba hos bilfirman Sigurd Råberg, där han sopade golv och räknade reservdelar. Under en rast när alla andra var på lunch sålde han sin första lastbil. Görans intresse för försäljning var därmed väckt och juristplanerna skrinlades. Han fortsatte sin bana inom Ford i Stockholm som säljare med praktik både i Tyskland och Storbritannien. Under det tidiga 60-talet tog han sin ingenjörsexamen på STI, Stockholms tekniska institut. Hos Ford Co i Stockholm stannade Göran i 13 år på försäljningsavdelningen för lätta och tunga lastbilar, där han avancerade till försäljningschef för svenska marknaden.

Göran kontaktades 1972 av Beijdeveld Consulting i Holland och placerades som försäljningschef på Ingeniörsfirman Belos i Rimbo, för att stötta dem i ett generationsskifte. Efter avslutat uppdrag återvände han till bilbranschen och Hedströms Motor AB i Uppsala och bilmärken som Hanomag, Henschel och byggde upp försäljningen för Mazda. Därefter blev det åter konsultuppdrag hos Sörlings i Märsta, som tillverkade tipputrustningar och dumperflak. Under fem år som marknadschef byggde han upp den europeiska marknaden. När så företaget visade goda resultat såldes det och Göran startade eget. Göran Lundgren Marketing AB hade uppdrag för bland annat Chrysler, Renault Vehicules Industriels, British Leyland , Nissan och hade en del agenturer ute i Europa. Jobben inom försäljning och marknadsföring innebar mycket resor och Göran njöt av att vara i farten.

Under en båtresa på Fordtiden hem från England träffade han och förälskade sig i Eva Carlsson från Uppsala. De gifte sig och flyttade till Sundbyberg, där de 1964 fick sonen Per. Sedan flyttlasset därefter gått till ett nybyggt hus på Ekerö, föddes sonen Magnus år 1967. I samband med Belos-uppdraget gick flyttlasset vidare till ett nybyggt hus i Edsbro i Uppland, där vi växte upp i en trygg miljö. När våra föräldrar valde att gå skilda vägar 1986, gick halva flyttlasset till sommarstället i Holmsjö. Göran började hos Karosseriverken i Backaryd där han var med om att bygga upp dotterföretaget U-Lyften.

År 1988 byggde han sitt älskade hus på Skillingenäs. Strax därpå träffade han sin forna skolkamrat Gun och de gifte sig inom kort. Med Gun hade vår far 18 härliga år fyllda med resor, hundpromenader och fjällvandringar. Pappa avskydde kylan och de planerade att bosätta sig vintertid i Spanien. Det blev inte så, Gun drabbades av cancer och gick bort sommaren 2006. Förlusten av Gun var oerhört svår för Göran och för oss alla. Vintern 2007 ringde Göran sin forna kollega Kerstin från Belos-tiden. Gammal kärlekslåga flammade upp och till lycka för oss alla blev de ett par. De gifte sig våren 2009 i Rådhuset med mycket släkt och vänner. Detta efter att pappa friat, när han vaknade från akutoperationen av det aorta-aneurysm, som så nära tog hans liv i augusti 2008. Med Kerstin vid sin sida fick vår far ytterligare elva lyckliga år.

Göran var en varm person, som tyckte om att prata med människor och hade lätt till skratt. Han älskade att resa och umgås med familj och vänner – och han kunde inte tänka sig ett liv utan hundar. Göran hade ett stort seglingsintresse och under sjuttiotalet tillbringade vi härliga somrar i vår segelbåt. Det är med stor saknad vi minns vår Pappa.

Sönerna Per och Magnus