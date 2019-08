Vi dagbarnvårdare är stolta över vårt arbete!

Flera dagbarnvårdare i Sölvesborgs kommun svarar på Margareta Anderssons insändare ”SD gillrar en kvinnofälla” (BLT den 17 augusti).

Att ta del av Margareta Anderssons tankar om vår verksamhet var både sårande och tragiskt på samma gång.

Först och främst vill vi bara påtala att år 2019 är även pappor hemma med sina barn. De tar föräldraledighet, delar vab-dagar, lagar mat, och och tar går ner i arbetstid för att få lov att vara med sina barn, och att även kvinnor gör värnplikt om de så önskar. Barns vårdnadshavare 2019 delar på föräldraförsäkringen på det sätt de själv tycker passar just deras familj. Kvinnor eller män, mammor, pappor, vårdnadshavare, föräldrar av i dag behöver inte kasta sina ”långa krävande men intressanta utbildningar på soptippen”, de behöver en barnomsorg som passar just deras familjekonstellation och då i första hand den nya lilla världsmedborgare som ska slussas in i det svenska samhället, knyta kontakter och lära sig socialisera med andra barn och vuxna.

Som yrkesgrupp är vi i klar minoritet men vår glädje till arbetet är desto större. Vi som arbetar som dagbarnvårdare inom pedagogisk omsorg i Sölvesborgs kommun är väldigt tacksamma och stolta över vårt arbete. Vi har förmånen att bo i en kommun som valt att behålla de kommunala dagbarnvårdarna som yrke för att komplettera övrig barnomsorg, detta är inget nytt fenomen i Sölvesborgs kommun. Vi har förmånen att bo i en kommun som tror på vår verksamhet, som sätter individens behov i fokus och som ser till att vår verksamhet är under ständig utveckling. Vi har samma kontinuerliga utbildning som övrig barnomsorgspersonal, vi följer läroplanen och tar del av aktuell forskning.

Att kalla vår verksamhet ”att vrida klockorna tillbaka” är ett hån mot den verksamhet som pågår i våra hem, men även i våra lokaler, i samverkan med barnens familjer, förskola, skola, kommunen och föreningslivet.

Dagens vårdnadshavare är väl upplysta och har förmånen att välja det barnomsorgsalternativ som passar dem bäst. I det snabba flöde som vi lever i idag är vi glada över att kunna erbjuda de familjer som har sina barn hos oss både den trygghet, småskalighet, utveckling, lärande och tempo som passar just deras familj.

Dagbarnvårdare, pedagogisk omsorg i Sölvesborgs kommun

Sarah, Kicki, Anna, Jennie, Chatrine, Jessica, Eva