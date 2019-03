Dagens ros

Röda rosor vill jag varmt och innerligt ge till bostadsbolaget i Karlskrona för deras generositet att ge oss i Backabo inbrottssäkra dörrar, samt till Martin Persson och Joel Olsson som installerade dörrarna och för deras fina förståelse och tålmodighet för att få oss att förstå den nya låsmekanismen. Ett stort tack också till vår ordförande Rolf Lindgren och hans sambo Maj-Lis som alltid så tryggt övervakar allt på bästa sätt. Tack för att ni alla finns.

Marianne Fjellstedt

Stort tack till släkt, vänner samt Nättraby hemtjänst som hjälpt mig under min tid i Nättraby.

Kramar från Birgit

… till mannen med civilkurage som körde efter den trafikfarliga personen i Karlshamn för att ge en tillrättavisning för den livsfarliga omkörning han gjorde på insidan på motorvägen då flera andra fordon var på väg att köra om en lastbil. Tack till dig som tog dig tid och mod.

Förälder

… till all personal på Blekingesjukhuset i Karlskrona som hade hand om mig fredagen den 22 mars i samband med min vakuumexeres. Särskilt tack till all op-personal som fick mig att känna mig väldigt trygg och omhändertagen under en svår situation. Ni är guld värda.

Susanne

… till bostadsbolaget för det nya miljörummet, där vi nu har ”fullsortering”, allt ifrån vanligt avfall, återvinning och deponi. Nu sorterar vi ännu mera och bättre.

Vi på Holmgatan 14 A-B