Mjällby AIF spelar mot Helsingborgs IF på bortaplan

Mjällby AIF gästar Filborna IP för match mot Helsingborgs IF i P16 Allsvenskan södra i fotboll i dag. Efter två omgångar är Helsingborgs IF är helt utan poäng. Mjällby AIF har fyra poäng. Mjällby AIF vann sin senaste match med 5-2 mot Lunds BK, Helsingborgs IF förlorade mot GAIS.