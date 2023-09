Karlshamn B tar emot IF Linné

Match igen för Karlshamn B när IF Linné gästar Vägga IP i division 4 Småland uppflyttning södra dam i fotboll i dag. Det har varit en tuff start på säsongen för IF Linné, som bara har ett poäng efter sex omgångar. Karlshamn B har 16 poäng. IF Linné bröt sin förlustsvit på fem matcher med förlust senast, när det blev lika mot Hovshaga B, 0-0. Karlshamn B har sex matcher i rad utan förlust inför mötet med niondeplacerade IF Linné.