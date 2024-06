Helsingborgs IF på tur för formstarka Mjällby AIF

I kväll är det dags för match för Mjällby AIF som tar emot Helsingborgs IF på Strandvallen i P16 Allsvenskan södra i fotboll. Hemmalaget Mjällby AIF har elva segrar i rad, senast med 3-1 mot IF Limhamn Bunkeflo, och är etta i serien. Helsingborgs IF har inför matchen en vinstsvit på tre segrar i rad.