Enqvist optimistisk om Stockholm Open

Australian Open i januari är i fara.

Stockholm Open i oktober?

I slutet av oktober i fjol blev det klart att Thomas Enqvist tog över platsen som turneringsdirektör efter Simon Aspelin.

Under de drygt fyra månader som följde hann han arbeta med det mesta som kretsar kring Stockholm Open, tennisturneringen som avgörs i Kungliga tennishallen i Stockholm.

Sedan kom utbrottet av covid-19.

Kort därefter stoppades spelet på ATP-touren och organisationen – tillsammans med WTA – meddelade att inga tävlingar kommer att arrangeras förrän den 13 juli.

"Hoppas och tror"

– Nu har det varit lite tufft på slutet i och med att det är osäkert vilken vecka vi ska spela. Men som det ser ut nu är väl tanken att ATP-touren förhoppningsvis drar i gång efter sommaren, säger Enqvist om starten i sin nya roll.

Coronapandemin har resulterat i att grand slam-turneringen Wimbledon i London ställts in medan Franska mästerskapen i Paris flyttats från maj till september. Hur det blir med US Open i New York i månadsskiftet augusti-september väntas bli klart i juni.

Osäkerheten med virusets utbredning har även gjort att Australiens tennisförbund meddelat att Australian Open i Melbourne, som spelas i januari, är i fara.

"Ingen som vet"

Hur är det då med Stockholm Open, som spelas i oktober i år?

– Jag vill inte spekulera i det. Det ligger inte riktigt i våra händer. Allt beror på vad det blir för restriktioner och hur viruset ser ut just då, säger Enqvist.

– Men vi hoppas och tror att vi ska kunna ha vårt event. På ett sätt är det bra för oss som ligger senare på året. Förhoppningsvis kommer vi inte att drabbas på det sättet att vi måste ställa in, utan att vi kan spela turneringen.

TT: Hur har viruset påverkat ditt jobb?

– Det är mycket möten med ATP. De försöker göra sitt bästa och informera så mycket som möjligt men det är svårt för alla parter att veta något. Det är ingen som vet hur snabbt det blir bättre.

Säkerhet före allt

Dessutom har jakten på att få ett attraktivt, starkt och spännande startfält till turneringen gått ner i tempo, men Enqvist säger att arbetet fortfarande pågår och att kontakten är viktig för att i slutändan få intressanta spelare att tacka ja till en eventuell inbjudan.

– De vill inget hellre än att börja spela men samtidigt säger de att säkerhet och hälsa ska gå före allting. Tyvärr finns det inget att göra mer än att vänta. Man måste få mer information kring hur schemat kommer att se ut, säger han.

– När vi vet exakt när touren kan dra i gång, då kommer det att bli mer intensivt.