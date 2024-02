Dänningelanda möter Lyckeby C i division 2 sydsvenska norra herr efter 20 dagars vila

Första matchen efter uppehållet spelas i dag när Dänningelanda möter Lyckeby C hemma i division 2 sydsvenska norra herr i bordtennis. Både Dänningelanda och Lyckeby C tog en poäng i den förra omgången och det efter att lagens matcher slutat likadant, med siffrorna 7-7, Dänningelanda mot Långemåla och Lyckeby C mot Vaggeryd.