Under fem års tid har en man i 60-årsåldern besvärats av sin grannes eldning i Ysane. I söndags den 12 februari anmälde 60-åringen sin granne, en 58-årig man, för brott mot miljöbalken och ofredande. Enligt 60-åringens anmälan har grannen gjort sig skyldig till miljöbrott genom att bland annat eldat upp kopparrör med plastöverdrag under årens lopp. Vidare menar 60-åringen att röken från grannens eldning blåser in på hans tomt och orsakar lidande.