Mjällby AIF behöver bryta tunga sviten

Mjällby AIF verkar vara i dålig form just nu. Inför mötet borta mot femteplacerade Östers IF i P 16 Nationell Grupp 1 herr i fotboll har laget fyra förluster i rad, och är nu åttonde i tabellen. Östers IF blev utan poäng i mötet med FK Karlskrona senast.