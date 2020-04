Tusen miljarder för korttidsarbete i EU

Foto: Olivier Matthys/AP/TT

Drygt tusen miljarder svenska kronor ska garanteras från EU för att stödja korttidsarbete som följd av coronakrisen.

Och nästa långtidsbudget ska göras till en egen Marshall-plan, lovar kommissionsordförande Ursula von der Leyen.

Den tyska kommissionsbasen skvallrade redan i onsdags om korttidsarbetssystemet Sure. Namnet är en förkortning av engelskans Support to mitigate unemployment risks in an emergency – på svenska Stöd för att hantera arbetslöshetsrisker i ett nödläge.

Fler detaljer lämnas nu vid en presskonferens i Bryssel.

– Många företag lämnas nu utan inkomster och gör vi ingenting så kommer de att behöva göra sig av med sina anställda, varnar von der Leyen.

– Det här kommer att hålla folk i arbete. Det kommer att göra det möjligt för företagen att återvända till marknaden med förnyad kraft, säger ordföranden.

Miljardlån

Tanken är att arbetsgivarna kan dra ned de anställdas arbetstid i ett krisläge och i stället låta staten hjälpa till med lönekostnaden. Liknande system finns redan i flera EU-länder, bland annat Tyskland och Sverige, där regeringen nyligen föreslagit ett rejält utökande av omfattningen på grund av coronaläget.

Det som nu görs centralt från Bryssel är att man öppnar upp för att erbjuda totalt 100 miljarder euro – drygt 1 000 miljarder svenska kronor. Pengarna ska lånas upp, med löfte om att medlemsstaterna ger garantier på 25 miljarder euro.

von der Leyen hoppas på ett snabbt godkännande från medlemsstaterna.

– Dem jag har talat med har varit positiva, säger hon på sin presskonferens.

Samtidigt föreslås ett slopande av den nationella delfinansiering som i normala fall krävs för att få EU-pengar för stora infrastrukturprojekt som motorvägar, reningsverk och broar. Större flexibilitet ges dessutom för att kunna ge tillfälligt stöd till fiskeindustrin.

Marshall-budget?

Ännu fler gemensamma EU-åtgärder är på gång. Inte minst handlar det om att rita om den långtidsbudget – förkortad MFF på EU-språket – som ska gälla från år 2021-27 och som EU-länderna hittills inte har kunnat enas om.

Kommissionsordföranden vill nu göra budgeten till huvudvapen i kampen mot coronakrisens ekonomiska effekter.

– Vi måste i den här krisen agera snabbt. Vi kan inte lägga två-tre år på att ta fram nya verktyg. Nästa långtidsbudget måste ge en väldigt stark investeringssignal, säger von der Leyen och jämför med de enorma ekonomiska satsningar i Västeuropa som döptes efter USA:s dåvarande utrikesminister George Marshall efter andra världskriget.

– Många vill nu ha något som liknar en Marshall-plan. EU:s budget borde bli den, säger Ursula von der Leyen.