Skådespelaren Honor Blackman död

Foto: AP/TT

Den brittiska skådespelaren Honor Blackman har gått bort vid 94 års ålder, skriver The Guardian.

Blackman slog igenom på 1960-talet i spionserien "The avengers" i vilken hon spelade den läderklädda antropologen Cathy Gale.

Hon är även känd för rollen som Pussy Galore i Bondfilmen "Goldfinger" och medverkade i scenföreställningar som "The sound of music", "My fair lady" och "Cabaret".

"Hon dog fridfullt av naturliga orsaker i sitt hem, omgiven av sin familj. Hon var mycket älskad och kommer att saknas oerhört av sina två barn Barnaby och Lottie och av barnbarnen Daisy, Oscar, Olive och Toby", säger Blackmans anhöriga i ett uttalande.