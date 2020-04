Shanghai bygger jättearena mitt i krisen

Foto: Eugene Hoshiko/AP/TT

Fotbollen världen över har tagit timeout på obestämd tid, klubbarna läcker pengar, spelare mår mentalt illa och supportrar dövar abstinensen med att se repriser. Men i landet där allt elände började vågar åtminstone mästarklubben Guangzhou Evergrande se framtiden an med tillförsikt.

På torsdagen sattes spaden i jorden för ett bygge som i slutet av 2022 blir en av världens största fotbollsarenor. Kineserna sparar inte på slantarna. Smakar det så kostar det. 17 miljarder kronor är den budgeterade prislappen för att framöver kunna klämma in 100 000 åskådare, marginellt fler än vad Barcelona just nu tar in på Camp Nou.

Designen blir också något utöver det vanliga. Jättearenan i Shanghai kommer från ovan att likna en lotusblomma

Guangzhou Evergrande har vunnit den kinesiska ligan åtta gånger och tränas av italienaren Fabio Cannavaro.