Så ser värvningsläget ut i SHL

Foto: Melanie Duchene/AP/TT

Coronakrisen har gjort att värvningscirkusen i SHL går i ett ganska lågt tempo ännu så länge.

Bland de mest spektakulära värvningarna hittills finns Linus Klasens återkomst till Luleå.

Det här är vad klubbarna hittills har gått ut med officiellt.

Brynäs

Tränare: Peter Andersson, ny, Malmö.

In: Viktor Andrén, mv, Växjö, Kristofer Berglund, b, Dinamo Riga.

Ut: Joacim Eriksson, mv, Schwenningen, Victor Söderström, b, Arizona, Eric Norin, b, klubb ej klar, Joachim Rohdin, f, do.

Utgående kontrakt/oklart: Lukas Kilström, b, Marcus Ersson, b, Jacob Blomqvist, f, Nicklas Danielsson, f, Emil Molin, f, Linus Ölund, f.

Djurgården

Tränare: Robert Ohlsson.

In: Mantas Armalis, mv, Skellefteå, Tobias Ekberg, b, Malmö, Linus Andersson, f, Vita Hästen.

Ut: Karri Rämö, mv, klubb ej klar, Robin Jensen, mv, do, Olle Alsing, b, Ottawa, Linus Hultström, b, klubb ej klar, Anton Mylläri, b, do, Daniel Widing, f, do.

Utgående kontrakt/oklart: Jason Garrison, b, Patrik Berglund, f, Dick Axelsson, f, Manuel Ågren, f.

Frölunda

Tränare: Roger Rönnberg.

In: Filip Johansson, b, Leksand, Jens Olsson, b, TPS Åbo, Jan Mursak, f, Bern, Karl Henriksson, f, J20.

Ut: Arvid Söderblom, mv, Skellefteå, Julius Bergman, b, klubb ej klar, Brandon Gormley, b, do, Karl Stollery, b, do, Jacob Moverare, b, Los Angeles, Rhett Rakhshani, f, klubb ej klar, Jacob Peterson, f, Färjestad, Samuel Fagemo, f, Los Angeles, Oliwer Fjellström, f, klubb ej klar, Viktor Stålberg, f, do.

Utgående kontrakt/oklart: David Printz, b, Ryan Lasch, f.

Färjestad

Tränare: Johan Pennerborn.

In: Jacob Peterson, f, Frölunda, Olle Lycksell, f, Linköping.

Ut: Markus Svensson, mv, klubb ej klar, Johan Ivarsson, b, do, Emil Forslund, f, do, Michael Latta, f, do, Aleksi Mustonen, f, do, Jesper Olofsson, f, do.

Utgående kontrakt/oklart: Oskar Bäck, f, Martin Johansson, f, Pontus Widerström, f, Per Åslund, f.

HV71

Tränare: Nicklas Rahm, ny (från assisterande).

In: Daniel Bertov, b, Rögle, Emil Andrae, b, J20, Fredrik Forsberg, f, Bik Karlskoga, Zion Nybeck, f, J20.

Ut: Adam Åhman, mv, Tingsryd, Christoffer Persson, b, klubb ej klar, Nils Andersson, b, do, Markus Lauridsen, b, Malmö, Joakim Andersson, f, klubb ej klar, Martin Thörnberg, f, do, Oscar Sundh, f, do, Johan Johnsson, f, do, Lias Andersson, f, NY Rangers.

Utgående kontrakt/oklart: Jonas Gunnarsson, mv, Daniel Norbe, b.

Leksand

Tränare: Ej klart.

In: Alexander Lundqvist, b, J20, Nils Åman, f, J20.

Ut: Filip Johansson, b, Frölunda, Mattias Karlsson, b, klubb ej klar, Thomas Valkvæ Olsen, f, do, Linus Persson, f, do.

Utgående kontrakt/oklart: Axel Brage, mv, Philip Samuelsson, b, Spencer Abbott, f, Matt Carey, f, Marek Hrivik, f.

Linköping

Tränare: Bert Robertsson.

In: Filip Berglund, b, Skellefteå.

Ut: Eddie Larsson, b, Luleå, Olle Lycksell, f, Färjestad.

Utgående kontrakt/oklart: Almen Bibic, b, Anton Björkman, b, Adam Ginning, b, Sam Lofquist, b, Adam Helewka, f, Robin Johansson, f, Sebastian Karlsson, f, Patrik Lundh, f, Joe Whitney, f.

Luleå

Tränare: Thomas Berglund.

In: Victor Berglund, b, Modo, Eddie Larsson, b, Linköping, Linus Klasen, f, Lugano.

Ut: Jesper Sellgren, b, Carolina, Yohann Auvitu, b, klubb ej klar, Joonas Jalvanti, b, do, Emil Larsson, f, do, Filip Hållander, f, Pittsburgh.

Utgående kontrakt/oklart: Joel Lassinantti, mv, Nils Lundkvist, b, Konstantin Komarek, f.

Malmö

Tränare: Joakim Fagervall, ny, Björklöven.

In: Markus Lauridsen, b, HV71, Pathrik Westerholm, f, Lukko Rauma, Ponthus Westerholm f, do.

Ut: Niklas Arell, b, klubb ej klar, Tobias Ekberg, b, Djurgården, Carl-Johan Lerby, b, Calgary, Henrik Hetta, f, klubb ej klar, Matias Myttynen, f, do, Jesper Jensen, f, do.

Utgående kontrakt/oklart: Frederik Storm, f, Carl Persson, f.

Oskarshamn

Tränare: Martin Filander, ny, Malmö (assisterande).

In: inga.

Ut: Richard Bachmann, mv, klubb ej klar, Daniel Rosengren, mv, do, Marcus Hellgren, mv, do, Oskar Nilsson, b, Skellefteå, Jesper Dalroth, b, klubb ej klar, Matthew Bodie, b, do, Ben Youds, b, do, Simon Després, b, do, Victor Aronsson, b, Almtuna, Filip Sveningsson, f, Modo, Pontus Netterberg, f, klubb ej klar, Nicklas Heinerö, f, do, Arsi Piispanen, f, slutar.

Utgående kontrakt/oklart: Johan Alm, b, Henrik Nilsson, b, Pontus Nässén, b, John Dahlström, f, Robin Söderqvist, f, Joakim Thelin, f.

Rögle

Tränare: Cam Abbott.

In: Adam Tambellini, f, Modo.

Ut: Roman Will, mv, klubb ej klar, Kodie Curran, b, do, Daniel Bertov, b, Rögle, Ted Brithén, f, Bern, Dominik Bokk, f, Carolina, Hampus Gustavsson, f, klubb ej klar.

Utgående kontrakt/oklart: Kevin Wennström, f, Chris DeSousa, f, Nick Sörensen, f.

Skellefteå

Tränare: Ej klart.

In: Arvid Söderblom, mv, Frölunda, Oskar Nilsson, b, Oskarshamn, Jonathan Johnson, f, Modo.

Ut: Mantas Armalis, mv, Djurgården, Filip Berglund, b, Linköping, Jonathan Pudas, b, klubb ej klar, Toni Kallela, f, do.

Utgående kontrakt/oklart: Patrik Norén, b, Robin Alvarez, f, Anton Holm, f, Tuomas Kiiskinen, f, Darren Nowick, f, Adam Pettersson, f.

Växjö

Tränare: Sam Hallam.

In: Juuso Vainio, b, JYP.

Ut: Viktor Andrén, mv, Brynäs, Linus Högberg, b, Roma Horak, f.

Utgående kontrakt/oklart: Oliver Bohm, b, Niclas Lundgren, b, Daniel Rahimi, b, Casey Bailey, f, Martin Lundberg, f, Jacob Micflikier, f, Marcus Paulsson, f.

Örebro

Tränare: Niklas Eriksson.

In: inga.

Ut: Alfred Barklund, b, klubb ej klar, Viktor Lodin, f, do.

Utgående kontrakt/oklart: Dominik Furch, mv, Kristian Näkyvä, b, Jordan Boucher, f, Shane Harper, f, Ryan Stoa, f, Marcus Weinstock, f.

Källor: klubbarna och eliteprospects.com.