PGA-touren tar sikte på juni – utan publik

Foto: Phelan M. Ebenhack/AP/TT

Herrgolfarnas PGA-tour har gjort om schemat för resten av 2020. Planen är att spelet ska återupptas i juni, men åtminstone de fyra första tävlingarna ska spelas utan publik.

Den första tävlingen i det omgjorda tävlingsschemat avgörs preliminärt i Fort Worth, Texas, 11–14 juni. Totalt planeras för totalt 13 tävlingar i sommar innan toursäsongen 2019–20 traditionsenligt ska avslutas på East Lake i Atlanta, Georgia, i början av september.

Senare under hösten, formellt under nästa säsong, väntas de uppskjutna majortävlingarna US Open och US Masters kunna spelas.

PGA-touren skriver att tävlandet återupptas endast om hälsomyndigheter anser att det är säkert att göra det. USA är för närvarande satt under stränga karantänsregler och 28 300 amerikaner har hittills avlidit till följd av covid-19.