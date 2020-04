Musikvärlden kämpar för sin överlevnad online

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Foto: Dan Hansson / SvD / TT

Foto: Naina Hel n Jåma / TT

Foto:

Onlinefestivalen "Uncancelled" planerar att fortsätta så länge coronaviruset sprids – och allt fler artister skriver låtar inspirerade av hemkarantän och ensamhet.

Musikbranschen kämpar för att hitta nya sätt att nå ut till publiken.

Den första kända ljudinspelningen av musik skedde redan 1860, när en fransk sångerska sjöng in folkvisan "Au clair de la lune". Vetenskapsmannen Édouard-Léon Scott de Martinville lyckades dessvärre bara spela in ljudet, inte spela upp, vilket innebar att det skulle dröja 150 år innan den sprakiga, spöklika sången nådde lyssnarna.

I dag är antalet hemmasnickrade ljudinspelningar gissningsvis fler än någonsin, när stora delar av världens musiker blivit tillfälligt arbetslösa och därmed tvingas tänka utanför boxen men innanför vardagsrummets väggar.

Ett svenskt exempel är Lina Hedlund, som tidigt samlade schlagereliten i hemmet och framförde hits i en livesändning på Facebook.

Onlinefestivalerna blir fler

Flera onlinefestivaler har dykt upp till följd av publikrestriktioner. I Sverige finns bland andra "Låt live leva", som i den första upplagan lockade ungefär 50 000 tittare och som uppmanar till en swishkampanj för att stödja artisterna. I den andra upplagan medverkade bland andra Daniel Adams-Ray, Janice och Sabina Ddumba.

En av de största onlinefestivalerna är "Uncancelled", där Colbie Caillat, Waxahatchee, Snail Mail och Beach Bunny är dragplåster. Sammanlagt medverkar ungefär 300 artister och målet är att festivalen ska hålla i gång så länge pandemin pågår. En del av intäkterna går till en fond som ska hjälpa musiker i ekonomisk kris.

Savant Live Streams är en strömningsplattform som visar livespelningar från olika artisters konserter. Framöver kommer bland andra Gula gången och Lätta fötter blåa knän att spelas på plattformen.

Eftersom festivalen Coachella har skjutits upp arrangerar gruppen Freedom Fly "Homechella" den 10 april. Indierockarna Sure Sure säljer i sin tur biljetter till sin "Home Home tour".

Karantänhits

Med oceaner av tid hinner hemmasittarna också skriva nya låtar, en del starkt påverkade av den nuvarande situationen.

Musiktidningen Billboard låter artister livesända uppträdanden från hemmet på sin Facebooksida. När det var Alec Benjamins tur inledde han med att hosta till, för att sedan konstatera att han egentligen behövde en dusch, innan han för första gången spelade låten "6 ft apart", inspirerad av coronaviruset.

Den norske artisten Tix har gjort succé i hemlandet med låten "Karantene", som skildrar livet i ensamhet. Han rimmar textraden "afterski har jag lagt på hyllan" med "då möts vi på facetajm-fyllan". På singelomslaget sitter Tix på en tron av toalettpapper.

Även den amerikanske skådespelaren Adam Sandler har gett sig in i leken. I "Quarantine song" hyllar han vårdpersonal, uppmanar folk att stanna hemma samt berättar att han numera lär ut matte till sina barn "vilket inte kan vara bra för Amerika".

Den svenska artisten Newkid har projektet "Karantän vibbar" på Instagram, där han sjunger covers på hitlåtar iklädd mjukiskläder. "Vet typ inte vad det är för dag längre", skriver han till den tolfte karantänvideon där han tolkar Tjuvjakts "Apelsinskal".

Klassiskt från konserthus

För dem som inte är övertygade om att hemmaproducerade klipp från arbetslösa artister i mjukisbyxor och tjocksockar är rätt väg genom krisen finns andra alternativ med mer klassisk inriktning.

Konserthuset i Stockholm har stängt ner sin publika verksamhet, men kompenserar genom att utöka det digitala utbudet. Den tredje april visas den första webbsända soppkonserten, en serie som fortsätter under våren. Från och med den 8 april kommer man att livesända konserter med Kungliga filharmonikerna på Konserthuset play. Sedan ett par veckor tillbaka visas även "Den europeiska musikresan", ett samarbete mellan europeiska konserthus där framträdanden strömmas via konserthusens Facebooksidor.

Den som är ett fan av musikaler kan på Youtubekanalen The show must go on ta del av Andrew Lloyd Webbers skapelser. På kanalen presenterade kompositören själv idén. Den 3 april visades "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat" och den 10 april har " Jesus Christ Superstar" premiär.

P3 Sessions har till följd av de inställda konserterna utökat sina egna sändningar – för den som har missat spelningar med Viagra Boys, 1 Cuz & Yei Gonzalez, Jelassi och Tjuvjakt finns de att lyssna på i efterhand.