Chalamet och Hammer med i succéuppföljaren

Foto: Pressbild/TT

Förproduktionen av uppföljaren till "Call me by your name" ligger på is under coronapandemin. En glad nyhet är dock att regissören Luca Guadagnino har bekräftat att både Timothée Chalamet och Armie Hammer har tackat ja till att reprisera sina roller från den bitterljuva originalfilmen, skriver Daily mail som refererar till den italienska tidningen La Repubblica.

"Call me by your name" baseras på en roman med samma namn av André Aciman. Inledningsvis sades det att filmuppföljaren ska inspireras av delar av boken som inte kom med i den första filmen och som utspelar sig flera år senare i USA.

I höstas släppte dock Aciman en uppföljare, "Find me", och det är ännu oklart vad det får för konsekvenser för den nya filmen.

Det romantiska dramat tog hem en statyett på Oscarsgalan 2018 för bästa manus efter förlaga. Filmen var även nominerad i kategorierna bästa originallåt, bästa manliga huvudroll (Timothée Chalamet) och bästa film.