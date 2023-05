Nya Zeelands rökstopp skapar nytt beroende

Vejpar hellre?

Många får lungcancer

Färgglada och billiga

Fakta: Rökning och e-cigaretter

Tobak dödar årligen över 8 miljoner människor i världen. Över 7 miljoner av dödsfallen är en följd av direkt tobaksanvändning, medan cirka 1,2 miljoner av dem är icke-rökare som utsätts för andrahandsrökning.

Över 80 procent av världens cirka 1,3 miljarder tobaksanvändare lever i låg- och medelinkomstländer.

År 2020 använde 22,3 procent av världens befolkning tobak, 36,7 procent av männen och 7,8 procent av kvinnorna.

E-cigaretter liknar vanliga cigaretter, men innehåller inte tobak. I stället innehåller de en vätska med kemiska ämnen, smakämnen och oftast nikotin. När man tar ett bloss kommer det ånga i stället för rök. Ångan innehåller skadliga ämnen.

Användning av e-cigaretter kan innebära hälsorisker. Bland annat kan det orsaka korttidseffekter på hjärtfrekvens och kärl. Den smaksatta vätska som ofta används i e-cigaretter kan enligt studier ha en negativ inverkan på celler i hjärt- och kärlsystemet.

